ÉDUCATION ARTISTIQUE // MIX’ART SAINT MARTIN 2022 : le programme du vendredi 11 mars

Un collectif d’artistes ultramarins et hexagonaux se mobilisent toute la semaine avec l’association ARIANA pour contribuer à l’ouverture culturelle des jeunes à Saint Martin par la diffusion d’un programme MIX’ART fondé sur la musique, l’opéra et les arts plastiques.

À l’issue de ce programme qui vise à donner un accès concret à la culture à 500 jeunes, une journée de restitution sera organisée ce vendredi 11 mars, en deux temps. La matinée, réservée aux scolaires, mettra en lumière l’engagement actif des jeunes et leur appropriation du patrimoine artistique et culturel avec, à 10h, une exposition des productions participatives « MIX’ART KARIB’HEART » de Street Art réalisées sur 50 mètres de toiles dans le cadre du dispositif « L’art en fête », inaugurant ainsi la fresque créée collectivement. Ce sont en effet 200 jeunes qui auront suivi le programme d’actions mené en complément du temps scolaire en lien avec les services du Rectorat et les équipes pédagogiques dans le cadre du dispositif « Karib Heart » de manière à s’insérer pleinement dans le parcours d’EAC de 10 établissements scolaires. Les différents ateliers auront été animés par trois artistes d’art urbain. La matinée se prolongera à 10h30 avec un concert jeunesse « MIX’ART, Voyage musical classique autour de l’opéra avec la Flûte Enchantée de Mozart » destiné aux élèves, au cours duquel deux airs seront interprétés par les jeunes eux-mêmes : Das Kinglet par les élèves de la CHAM Elie GIBS, classe de CE1 et l’air de Papageno par la section musique du Lycée. Mozart, Bach, Caccini, Fauré, H. Arlen seront mis à l’honneur. 300 jeunes de Saint Martin ont suivi des ateliers musique autour du célèbre opéra de Mozart animé par un collectif de 4 musiciens de l’Hexagone : Camille Théveneau (violon), Emmanuelle Isenmann (soprano), Ismaël Margain (piano) et Jean-Christophe Sampson (flûte traversière). Cette partie s’intègre également dans le parcours de l’EAC en s’inscrivant dans le dispositif « Voyage autour de l’Opéra » de 10 établissements scolaires. La seconde partie de cette journée de restitution du 11 mars aura lieu sur le front de mer de Marigot à partir de 20h avec un autre concert, gratuit et ouvert au grand public, ce voyage musical classique signé MIX’ART comprendra une performance des musiciens du collectif ainsi que du groupe de Steel Pan « The Gunslingers Steel band ». Les amoureux des grands compositeurs comme Handel, Beethoven, Ravel, Caccini, Fauré, Schubert, Poulenc, Sarasate, Ibert, Gaubert, Arlen et Bizet y trouveront leur bonheur. _Vx

