ÉDUCATION : « Animaux autour de moi », nouveau livre de coloriage culturel

La prolifique association Les Fruits de Mer vient de publier un nouveau livre aussi éducatif que ludique intitulé « Animaux autour de moi », pour le plaisir de tous.

Édition dédiée à la faune saint-martinoise, ce livre de coloriage explicatif décrit quarante-quatre animaux vivants sur le territoire. Chaque page décrit, explique et détaille un animal, le tout accompagné d’un coloriage pour reproduire les couleurs authentiques, ou pourquoi pas laisser libre cours à son imagination. Oiseaux, lézards, insectes, escargots, oiseaux de mer, crabes, canards, hérons, papillons, que ce soit dans le ciel, sur terre ou en mer, le panel d’animaux présents à Saint-Martin est fascinant. Cette initiative de l’association des Fruits de Mer met en avant la richesse animalière de l’île tout en éduquant les petits et les grands. Cet ouvrage s’adresse à tous les âges car il ne s’agit pas uniquement d’un livre de coloriage. L’apprentissage se fait également dans l’observation en utilisant ce livre comme journal de bord lorsque l’on repère un animal. Le coloriage permet de se familiariser avec l’animal. Les informations qui accompagnent chaque dessin renseignent sur le nom, les habitudes, les particularités, l’habitat ou encore le régime alimentaire de la créature locale. Il a également été prévu un espace de dessin pour mettre en scène ce qui est observé et l’environnement autour ; ainsi qu’un encart pour écrire son ressenti, son propre descriptif, son analyse de l’animal. C’est intelligent, pédagogique, artistique et original. Si l’ouvrage est disponible au téléchargement via le site de l’association (voir infos) ou à l’achat sur Amazon, il ne vous reste que jusqu’à la fin de la semaine prochaine pour récupérer gratuitement un des cent exemplaires disponibles à l’Amuseum Naturalis qui se trouve à côté du Ranch du Galion, sur la route de Quartier d’Orléans. Petit plus non-négligeable : le contenu est en français et en anglais. Livre écrit par Mark Yokoyama, illustré par Paulina Hernández et édité par Jenn Yerkes (Les Fruits de Mer). Avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. _Vx

Infos : http://www.lesfruitsdemer.com/resources/books/

info@lesfruitsdemer.com