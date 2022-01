EDUCATION : 63 % d’élèves absents dans le premier degré et 55 % dans le second 

La rentrée des classes s’est déroulée lundi dans des conditions particulières pour les parents et les personnels de l’Education nationale au vu du contexte sanitaire avec «des situations contrastées» selon les établissements note le vice-recteur, Michel Sanz. Selon les écoles, le nombre de professeurs et d’élèves variait. Dans le premier degré, l’absence d’enseignants a entraîné la fermeture de classe dans la mesure où les élèves ne pouvaient pas être répartis dans d’autres classes.

Lundi, 31 enseignants dans les écoles maternelles publiques ont été recensés absents à Saint-Martin dont 23 à cause du covid ; les autres justifiant d’un motif autre (maternité, etc.). Dans les écoles élémentaires publiques, 65 enseignants étaient absents dont 45 à cause du covid.

Concernant les élèves, 63 % des effectifs dans les écoles primaires n’étaient pas présents. En maternelle, 7 élèves sur 10 en maternelle étaient absents et 6 sur 10 en élémentaire.

«A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous avons eu hier 34 classes de maternelle et 55 classes en élémentaire fermées dont respectivement 22 et 35 à cause du covid. Sur Saint-Martin, ce sont 30 classes en maternelle et 50 en élémentaire fermées », précise le vice-recteur.

Dans le second degré, 29 % des enseignants et 55 % des élèves étaient absents.