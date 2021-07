Éducation : 390 nouveaux bacheliers à Saint-Martin

Ils ont été récompensés lors d’une cérémonie commune organisée par le CVL du lycée professionnel vendredi 9 juillet dernier.

A l’issue des épreuves de rattrapage, à Saint-Martin, le taux de réussite toutes filières confondues est de 88 % (7 points de moins que la moyenne académique). Parmi les 390 nouveaux bacheliers, 200 ont obtenu une mention (51,3%) : 4,9 % la mention Très bien, 15,4 % la mention Bien et 31 % la mention Assez Bien.

Avec 98 % d’admis, les résultats du bac général son quasi équivalents à la moyenne académique (-0,2%). A Saint-Martin, parmi les 145 nouveaux bacheliers, 94 ont obtenu une mention soit 64,8% des admis: 11,7% la mention très bien, 24,1% la mention bien et 29% la mention assez bien.

Tout comme ceux du bac technologique : 95,9 % ( – 0,5%). La filière STI2D obtient 95,8% de réussite, la filière STMG 94,2% et la nouvelle filière ST2S 100%. A Saint-Martin, parmi les 116 nouveaux bacheliers, 58 ont obtenu une mention soit la moitié des admis : 0,9% la mention très bien, 12,1% la mention bien et 37,1% la mention assez bien.

En revanche les résultats du bac professionnel, 74,1 % sont inférieurs à ceux du reste de l’académie de Guadeloupe de 15,1 points. Si du fait de la crise sanitaire, quelques ajustements ont été effectués pour les filières générale et technologique, ce n’était pas le cas pour la série professionnelle. Les filières « production » obtiennent 74,4% de réussite et les filières « Services » 73,8%. A Saint-Martin, parmi les 129 nouveaux bacheliers, 48 ont obtenu une mention soit 37,2% des admis: 0,8% la mention très bien, 8,5% la mention bien et 27,9% la mention assez bien.

Le CVL du lycée professionnel Daniella Jeffry a organisé vendredi 9 juillet après-midi une cérémonie au cours de laquelle tous les élèves du lycée professionnel et les meilleurs élèves du lycée général et technologique Robert Weinum ayant reçu le baccalauréat, le CAP ou le permis bateau, toutes séries confondues, ont reçu leur diplôme. Ils avaient invité d’anciens élèves diplômés qui ont partagé avec eux leur parcours et leur ont conseillé de ne jamais rien lâcher.

« Vous avez réussi grâce à votre travail » les a félicités le vice-recteur. Janine Hamlet, proviseure du lycée professionnel s’est également adressée à ceux qui ont été ajournés : « Ce n’est pas parce que vous avez échoué que tout est terminé ».

La Collectivité récompensera les lauréats aux examens 2021, lors de la traditionnelle soirée des Lauréats, dimanche 25 juillet prochain. La présence de participants étant limitée par l’épidémie de Covid, la Collectivité retransmettra la cérémonie sur sa page Facebook.

Plus de détails sur www.soualigapost.com