EDUCATION : 268 lycéens passent le bac à Saint-Martin

Cette année, 268 lycéens passent les épreuves de baccalauréat, 251 du lycée public Robert Weinum (122 en série technologique, 129 en voie générale) et 17 en candidats volontaires issus des écoles privées non conventionnées. Les résultats du bac toutes séries confondues, seront affichés le mardi 5 juillet.

En amont des examens, les lycéens s’étaient inscrits sur Parcoursupp et avaient émis des vœux de poursuites d’études. «A ce jour, 82,1 % des élèves de la voie générale et 65 % de la voie technologique ont accepté une proposition d’étude», indique le proviseur du lycée Robert Weinum, Olivier Saunier. Les autres élèves sont encore en attente et pourront formuler des vœux dans les étapes suivantes de la procédure. 9 élèves ont renoncé à la procédure via Parcours Sup car ils ont préféré poursuivre des formations privées ou à l’étranger.

«Quatorze élèves de la voie générale et sept de la voie technologique sont admis à suivre une formation sélective», ajoute le proviseur. «Deux élèves ont été pris à Sciences Po mais une seule a accepté la proposition et a choisi d’intégrer Sciences Po Nancy/Berlin», précise-t-il. Olivier Saunier se dit «fier» de la réussite des élèves. «Cela montre que nos jeunes ont des ambitions et qu’ils réussissent».

(soualigapost.com)

