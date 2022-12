ÉDUCATION : 24 enfants de l’école Lamartine visitent l’aéroport de Grand-Case

Ce fut une grande première au sein de l’aéroport de Grand-Case où les équipes éducatives du groupe EDEIS gestionnaire de l’aéroport recevait des élèves de l’école primaire Lamartine en visite guidée dans le cadre de la journée internationale de l’aviation civile.

Au programme, aviation et émerveillement. C’est dans la démarche de son implication sur l’île de Saint-Martin que le groupe EDEIS à accepter de manière exceptionnelle, et ce, dans une volonté de sensibiliser dès le plus jeune âge au métier de l’aviation, que ce soit autant pour les filles que pour les garçons. La visite guidée a débuté dans le hall de l’aéroport pour se poursuivre vers les bureaux de la direction et des différents services. Grâce à Mickencia Lavaud, responsable Aviation affaires et privés de l’aéroport de Grand-Case, qui a rendu l’événement possible malgré une réglementation stricte, les enfants ont pu en apprendre plus sur le rôle de chaque équipe. Ils ont également eu la possibilité de manier les outils utilisés pour guider les avions comme les bâtons lumineux. La directrice, en charge du service qualité et développement durable, a détaillé le volet sécurité en expliquant aux élèves de CE1 l’importance d’une supervision constante de la piste et des parkings d’avions avec un nettoyage régulier et minutieux afin d’éviter tout accident. La protection de la planète étant au cœur des priorités du groupe EDEIS dont le slogan est, « l’allié des territoires », les écoliers ont découvert l’utilité des poubelles de triage des déchets disposées dans l’aéroport depuis 2012. La responsable d’escale EDEIS arrivée et départ a ensuite amené le petit groupe jusqu’aux guichets d’enregistrement.

Rencontre avec les pompiers, la police de l’aéroport et passage à la douane, les démonstrations des agents sur chaque poste, selon le protocole habituel, ont ravi les enfants curieux, ils ont déposé religieusement leur casquette, leur montre et leur ceinture dans les bacs en plastique avant de passer au détecteur de métaux et autres appareils à rayons X. Lumière verte pour tout le monde. Très exceptionnellement, ils ont eu l’autorisation d’effectuer une visite de la tour de contrôle de l’aéroport.

Par la suite, les enfants ont eu la chance de pénétrer dans le cockpit d’un avion privé grâce à l’accord du propriétaire, les invitant peut-être au rêve de devenir pilote. Expérience unique pour les enfants dont certains n’ont jamais pris l’avion. Au terme de la visite, les écoliers sont restés à terre, mais leurs yeux étaient pleins d’étoiles. Remerciement spécial à toute l’équipe EDEIS de l’aéroport de Grand-Case. _Vx

