Écran total : Saint-Martin s’expose au 7ème art

La Collectivité de Saint-Martin, l’État et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) scellent une coopération engageante pour structurer durablement la filière audiovisuelle et cinématographique de l’île.

Vendredi 27 juin dernier, une conférence de presse consacrée à la signature de deux conventions tripartites clés, s’est tenue à la Collectivité.

“Je suis heureux de concrétiser ce projet qui me tient à cœur et sur lequel nos équipes travaillent depuis plus d’un an”, confie Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité.

En présence de Daphné Bruno, directrice adjointe au CNC, en visioconférence, le 1er vice-président rappelle le plan d’action 2025 : soutenir la création, structurer les filières, reconquérir les publics et renforcer l’éducation à l’image. “Aujourd’hui, les écrans sont partout et nous avons besoin d’outils pour éduquer nos enfants à l’image.

Certains pourraient même en faire leur métier”, déclare le préfet, Cyrille Le Vély. Ensemble, l’État, le CNC et la Collectivité financent les projets « Passeur d’images » et « cinéma en plein air », avec l’objectif d’attirer des talents, générer de l’emploi local et faire rayonner Saint-Martin au-delà de ses frontières.

Le 23 mai dernier, les élus territoriaux avaient déjà validé, à l’unanimité, une convention de coopération avec l’État et le CNC visant à pérenniser l’activité audiovisuelle sur le territoire. Une démarche aujourd’hui soutenue par un budget global de 485 000 €. _LM