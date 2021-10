Economie : Saint-Martin intégrée aux études de comparaisons spatiales de prix de l’Insee

Les comparaisons spatiales de prix ont pour objectif de comparer tout à la fois des produits identiques d’un territoire à l’autre et des produits représentatifs de la consommation de chaque territoire. Initialement, l’enquête concernait exclusivement la métropole ainsi que les départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion).

A titre exceptionnel et après sollicitation par l’INSEE, la Collectivité de Saint-Martin a souhaité participer à l’enquête de comparaison spatiale des prix (ECSP) qui sera réalisée en 2022. Cette étude s’inscrit dans la dynamique de création d’un outil statistique local et répond à la nécessité de disposer d’une photographie socio-économique plus précise du territoire.

Cette enquête, sur la base d’une liste de produits et services adaptées au territoire, a été préparée entre mars et mai 2021 et sa collecte sera réalisée en mars-avril 2022.

L’INSEE prend en charge l’organisation générale de l’opération. Il est responsable de la méthodologie de l’enquête et du périmètre des produits ou services enquêtés. Il a également en charge la validation de l’enquête et de ses résultats.

La Collectivité est chargée elle d’organiser l’enquête sur son territoire par la mise à disposition de moyens humains (6 à 8 enquêteurs) et de moyens matériels. Elle prend également à sa charge le coût de rémunération des enquêteurs et de leurs équipements informatiques.

Il en de même des frais de déplacement d’agents de l’Insee nécessaires pour accompagner la Collectivité dans le recrutement des enquêteurs, leur formation ainsi que le pilotage sur le terrain de la collecte des prix. Ces frais de déplacement sont estimés à environ 12 000 €.

La Collectivité de Saint-Martin a désigné sa direction des statistiques et de la prospective socioéconomiques comme coordonnateur. Celle-ci sera le correspondant de la Direction interrégionale des Antilles-Guyane (DIRAG) et avec laquelle seront étudiées toutes les phases de l’enquête. Ce coordonnateur sera responsable de la mise en place et de la bonne réalisation des actions.

Le correspondant Insee de la Collectivité de Saint-Martin sera le Service Territorial de Guadeloupe pendant toutes les phases de l’enquête, de la préparation à la diffusion. La convention a une durée de validité de trois ans.