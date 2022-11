ÉCONOMIE : Premières Assises de l’économie bleue

Ce lundi 7 novembre dés 8h30, la salle de conférence du Grand Case Beach Club a accueilli les premières Assises de l’économie bleue de Saint-Martin, organisées par la Collectivité qui a pour volonté d’établir une stratégie de croissance durable dans les secteurs marin et maritime avec le concours des différents acteurs locaux.

L’ouverture des Assises fut donnée par le premier vice-président de la COM en charge du développement économique, Alain Richardson, et Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord qui soutient pleinement le projet prônant, entre autres, une structuration des filières et une régularisation du secteur de la pêche. Tous deux sont unanimes quant à l’importance de développer une stratégie commune et partagée, intégrant de manière transversale l’ensemble des enjeux de l’économie bleue. Une quarantaine de personnes ont participé à cette journée dont l’après-midi fut consacrée aux ateliers de discussions et d’échanges, ateliers répartis en 8 groupes sous les thématiques suivantes : pêche et élevage marin, tourisme et écotourisme, chantier naval, plaisance et nautisme, port et transport de passagers, environnement et écologie, formation et enfin, gouvernance et suivi du plan stratégique. Partant du diagnostic et de l’état des lieux concernant les enjeux et les besoins pour l’économie bleue saint-martinoise établis par le cabinet BRL Ingénierie, spécialisé dans les domaines liés à l’Eau, à l’Environnement et à l’Aménagement du territoire, les acteurs de l’économie bleue ont établi des pistes de travail selon leur thématique de groupe, pistes qui seront soumises aux élus territoriaux qui auront pour mission de statuer sur les axes principaux de la stratégie de l’économie bleue de Saint-Martin. Pistes comme la création d’un quai de débarquement pour les pêcheurs et d’un label saint-martinois, la réhabilitation des marinas d’Oyster Pond et de Fort Louis, la mise en place d’une navette maritime, une extension au port de Galisbay, la concentration des activités nautiques en un seul endroit (Galion), une campagne de sensibilisation aux métiers de la mer pour les enfants saint-martinois, etc. Les idées ont été nombreuses. Un rapport reprenant leur ensemble sera rédigé par le cabinet BRL Ingénierie qui mènera d’autres entretiens avec les parties concernées dans le mois. « L’objectif de cette prestation-conseil est d’accompagner la Collectivité et de mobiliser le potentiel inexploité de ce pan de l’économie, en faveur de l’emploi et de la croissance du territoire » dixit Alain Richardson. _Vx

