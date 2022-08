ECONOMIE : «Mon beau commerce» : deux modifications majeures au règlement

En octobre 2019, la Collectivité a mis en place un dispositif visant à redynamiser Marigot et Grand Case. Intitulé Mon beau commerce, ce programme consiste à soutenir les commerces de ces deux quartiers dans la rénovation et la sécurisation de leur devanture commerciale ou dans la réhabilitation de leur enseigne.

La nouvelle majorité a souhaité élargir le périmètre des entreprises pouvant être concernées à l’ensemble de la partie française. Les élus ont également apporté d’autres modifications aux conditions d’obtention de l’aide financière de la COM.

Les travaux d’aménagement intérieur sont désormais aussi éligibles. L’installation de systèmes de sécurité (alarme, caméra à l’intérieur du local) et les équipements pour la restauration et les débits de boisson peuvent faire l’objet d’une demande de subvention.

Par ailleurs, le plafond de l’aide a été révisé. De 8 000 euros, il passe à 10 000 euros. A noter que le taux de la subvention reste limité à 50 % de l’investissement, lequel doit être d’au moins 1 000 euros.

Toutes les entreprises et artisans inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce, exerçant en partie française et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 euros peuvent déposer un dossier. Restent exclues les agences immobilières, les professions libérales, les pharmacies et professions paramédicales et les structures d’hébergement. (soualigapost.com)

