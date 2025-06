ECONOMIE : L’ESSor des projets solidaires a commencé

Du lundi 23 au mercredi 25 juin, 5 participants ont peaufiné leur projet d’économie sociale et solidaire aux côtés de l’association ESSor France Outre-mer, à Saint-Martin.

Au total, 10 inscrits et 5 participants pour cette première opération ESSor soutenue par la Collectivité de Saint-Martin et le Fonds social européen.

Une initiative inédite sur le territoire et même si le taux de participation démarre doucement, deux autres sessions d’incubation se préparent pour la fin du mois de septembre et au cours du mois de novembre, à l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire.

Pendant 3 jours, les porteurs de projet se sont constitués une boîte à outil pour concrétiser leurs rêves autour de 6 séquences d’apprentissage.

“Je porte un projet autour de la création de bijoux et j’ai appris comment le financer et le développer à travers la communication et le soutien de partenaires”, déclare Katiana, une participante.

Distribution de denrées alimentaires pour les personnes sans abri, collecte de médicaments, sandwicherie solidaire ou encore média participatif et inclusif, les futurs entrepreneurs engagés ne manquent pas d’idée pour venir en aide à leur prochain.

“J’étais très enthousiaste pour cette première édition, un bon groupe s’est formé et les participants avaient l’air satisfaits. J’ai hâte de voir ce que nous réservent les prochaines éditions avec, on l’espère, encore plus de créateurs de solutions”, déclare Manon Belhadrouf, chargée de mission, animation et promotion à ESS France Outre-mer pour le projet ESSor. _LM