ECONOMIE : Le bilan de l’effort budgétaire de l’Etat post Irma à Saint-Martin 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2023, l’Etat a publié le document de politique transversale outre-mer, document qui rassemble l’ensemble des politiques publiques chiffrées à destination des territoires ultramarins. Il dresse aussi le bilan des opérations de reconstruction menées à Saint-Martin.

Entre 2017 et 2021, l’Etat s’est engagé dans dix missions à hauteur de 343,77 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et 324,96 millions en crédits de paiement (CP).

La mission qui a concentré le plus de financement est la mission ‘relations avec les collectivités territoriales’ avec un total de 241 millions d’euros. La mission ‘outre-mer’ est la seconde en termes d’effort budgétaire avec un total de 62 millions débloqués pour des programmes visant à améliorer les conditions de vie.

L’Etat a apporté 15 millions d’euros en soutien de la politique de l’éducation nationale en 2019 (engagement dans la construction du collège) et 3 millions en 2021. Il a aussi participé à hauteur de 17,81 millions d’euros dans l’enfouissement des réseaux électriques entre 2017 et 2021.

D’une manière globale, les plus gros efforts ont été consentis en 2017 avec quelque 215 millions d’euros. En 2021, les autorisations d’engagements se sont élevées à 3 millions en AE avec un unique programme (cohésion des territoires) et 8,26 M€ dans trois programmes (cohésion des territoires, enseignement scolaire et électrification rurale).

(soualigapost.com)

