ÉCONOMIE : Innover et entreprendre pour un développement durable

La Première Conférence Territoriale de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) à Saint-Martin se tiendra le 25 mars prochain, de 8h30 à 13h, à l’Hommage Hôtel de Baie-Nettlé.

Cet événement incontournable sera l’occasion de découvrir un modèle économique alternatif fondé sur la coopération, la solidarité et le développement durable.

Que vous soyez entrepreneur, membre d’une association, étudiant ou simple curieux, cette conférence est une opportunité unique d’échanger avec des experts et des porteurs de projets engagés. À travers des discussions et des réflexions collectives, elle vise à encourager un mode d’entreprendre plus éthique et respectueux des enjeux sociaux et environnementaux.

L’ESS représente un levier majeur pour bâtir un avenir plus juste, en favorisant l’innovation et la création d’emplois ancrés dans les valeurs de partage et de responsabilité sociale. Cette première édition à Saint-Martin permettra de mieux comprendre les enjeux locaux et d’identifier des solutions concrètes pour dynamiser l’économie du territoire tout en plaçant l’humain au cœur des initiatives.

Inscriptions : https://urls.fr/naxyKi

