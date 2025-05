ÉCONOMIE / Initiative Saint-Martin Active : Bilan d’activité 2024 et perspectives 2025

Lundi dernier, Initiative Saint-Martin Active (ISMA) présentait son rapport d’impact annuel et son nouveau dispositif, en faveur des entrepreneurs locaux, qui sera opérationnel dès juin 2025.

En 2024, ISMA, l’association au service des structures associative de Saint-Martin depuis 23 ans, a accueilli 108 entreprises dans son programme de financement et d’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises.

Ce sont aussi 161 entrepreneurs en cours de suivi post-financement et 1.758.684€ d’aides accordées sur le territoire.

“Plus d’un tiers de nos porteurs de projets sont issus du chômage longue durée et du RSA, donc on remplit une fonction sociale significative. Sur les trois dernières années, on est sûrement le premier créateur d’entreprises et d’emplois à Saint-Martin”, affirme Jean-Paul Fischer, président d’ISMA. “Ce qui est moins positif, c’est qu’il existe, sur le territoire, de multiples intervenants en matière de création d’emploi.

Et, pour plus d’efficacité, nous devrions travailler autour d’une stratégie commune avec l’État, la Collectivité et les autres institutions participantes. Nous pourrions créer un guichet unique afin d’accueillir et d’orienter au mieux les différents porteurs de projet”, ajoute-t-il. En attendant, ISMA lance, dès le mois prochain, le projet Accompagnement, Ingénierie et Financement des Associations de SXM (AIFA).

150 à 200 associations locales pourront faire appel à une cellule de conseil dans le cadre de la réalisation de leur projet associatif, leur budget prévisionnel et leurs demandes de subventions. _LM