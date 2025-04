ÉCONOMIE – ENGAGEMENT SOCIÉTAL : Dauphin Telecom devient entreprise leader du club “Les Entreprises s’engagent”

Le club “Les Entreprises s’engagent” poursuit son développement à Saint-Martin avec un nouvel acteur clé : Dauphin Telecom. Jeudi dernier, la société a été officiellement désignée entreprise leader lors d’une cérémonie organisée dans ses locaux à Marigot, en présence des officiels et d’acteurs économiques locaux. Le club “Les Entreprises s’engagent”, lancé à l’échelle nationale en 2018, vise à fédérer les entreprises autour de valeurs de solidarité, d’inclusion et de développement durable.

Depuis juillet 2024, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) est en charge de l’animation du club sur le territoire. Sa présidente, Angèle Dormoy, a rappelé la portée symbolique de cette initiative : “Les défis sont nombreux, mais cela ne nous a pas empêchés de candidater et d’être sélectionnés pour porter haut les couleurs de l’entrepreneuriat saint-martinois”. Elle appelle désormais toutes les entreprises à rejoindre cette dynamique collective : “Aujourd’hui, je lance un appel solennel à toutes les entreprises : engagez-vous à nos côtés”.

Une entreprise résolument tournée vers l’avenir et les autres

Devenue entreprise leader, Dauphin Telecom incarne l’engagement sociétal en actes. “Cette reconnaissance, nous l’accueillons avec humilité et détermination », déclarait sa directrice générale, Eve Riboud, “Nous sommes une entreprise née à Saint-Martin, ancrée ici, et tournée vers l’avenir. Ce territoire nous a vu naître et nous le portons dans notre ADN”. Avec plus d’une centaine de collaborateurs, l’entreprise est aujourd’hui présente à Saint-Barth, en Guadeloupe, Guyane et Martinique, mais reste profondément attachée à ses racines saint-martinoises.

Philippe Morel, directeur marketing et commercial, insiste sur l’évidence de cette nouvelle mission : “Participer au club, c’est dans la continuité de nos valeurs. Ce qui nous motive, c’est la possibilité de fédérer. Nous aimons rassembler les énergies et les entreprises du territoire autour d’une ambition commune”.

“Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue” – Angèle Dormoy reprenant la citation de Victor Hugo pour illustrer le club “Les Entreprises s’engagent”

Pour le préfet Cyrille Le Vély, cette désignation est un signal fort : “Le club, c’est cela : se voir, se parler, travailler ensemble. Il y a des leaders partout, avec du charisme et qui tirent la locomotive. Aujourd’hui nous mettons en lumière ceux-là. Vous (Dauphin Telecom ndlr) tirez la locomotive depuis longtemps avec vos collaborateurs directs, c’est naturel chez vous, et vous allez donner envie à d’autres chefs d’entreprise de rejoindre le club pour faire tâche d’huile”.

La feuille de route du club est désormais bien tracée. Elle couvre des priorités majeures : inclusion des personnes en situation de handicap, santé au travail, emploi des jeunes, sobriété énergétique et insertion dans les quartiers prioritaires. “Le club va nous permettre d’accentuer notre impact, de mieux identifier les leviers de mobilisation et de renforcer les synergies entre acteurs économiques”, confirme Marie Martin, référente locale et responsable emploi-formation à la CCISM. “Les valeurs humanistes entrent dans l’évolution du club” souligne Julien Bataille, directeur de la CCISM.

Un programme varié d’actions concrètes

Plusieurs événements sont déjà annoncés dans les semaines à venir : rencontres entreprises-handicap le 24 avril, matinées thématiques sur la sécurité au travail le 29 avril ou encore stage dating et concours inter-lycées en mai. Des ateliers interentreprises viendront enrichir cette programmation, dans une volonté commune de bâtir des solutions concrètes et adaptées au territoire.

Pour la CCISM, la préfecture et Dauphin Telecom, reconnue par la Fédération française des telecoms en février dernier, ce n’est qu’un début. Comme le rappelle Eve Riboud, “être aujourd’hui entreprise leader est une nouvelle étape dans notre engagement, ce n’est pas une fin en soi”.

Le club “Les Entreprises s’engagent” est ouvert à toutes les structures désireuses d’agir pour un développement économique plus juste, plus solidaire et plus durable. L’adhésion est gratuite, et chaque action compte. La dynamique est lancée. _Vx

