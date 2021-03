Economie : Daniel Gibbs reçu par le Ministre des Finances à Paris

Actuellement en déplacement dans la capitale, le président Daniel Gibbs a rencontré Bruno Lemaire, ministre des Finances.

Parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, la nécessité de lever les motifs impérieux de et vers nos îles, la défiscalisation pour la rénovation hôtelière et la réforme fiscale de Saint-Martin.

Le ministre a été à l’écoute et a assuré le président de son soutien sur toutes ces problématiques auxquelles il s’est montré sensible et concerné.