ÉCONOMIE / Budget primitif 2025 voté : Cap sur la rigueur et l’optimisation

Le budget primitif 2025 de la Collectivité de Saint-Martin a été adopté lors du conseil territorial de mercredi dernier, marquant un acte politique fort pour la majorité dans un contexte financier contraint et de tensions palpables.

Ce budget de 280.129.815€ se distingue par des objectifs clairs de rigueur et d’optimisation. Avec, en 2024, un excédent prévisionnel de 31M€, un déficit d’investissement “naturel” de -19M€ et un excédent de fonctionnement de 50M€, chiffres présentés par la directrice générale des services, Natacha Pétrine, la Collectivité entend poursuivre cette dynamique.

“En votant ce budget primitif, nous faisons le choix de la solidarité et de la responsabilité” – Mussington

Pour le président Louis Mussington, la Collectivité a fait le choix de la transparence : “Ceux qui s’acharnent à démontrer que nous sommes dans l’incapacité de réaliser nos investissements, nous sommes là pour démontrer le contraire”. Alain Richardson, 1er VP de la COM, a souligné la nécessité d’une gestion rigoureuse, appuyée par de nouveaux outils de suivi budgétaire : “Certes il y a le rapport de la Chambre Territoriale des Comptes mais il y a aussi le contexte et la réalité qui évoluent, il y a aussi une prise de conscience du manque d’outils et d’analyse qui peuvent permettre un contrôle beaucoup plus rigoureux dans l’exécution du budget et de tirer la sonnette d’alarme lorsque les dépenses vont au-delà”.

Les efforts budgétaires pour 2025

Parmi les principales mesures, la Collectivité a prévu de réduire les dépenses de fonctionnement, notamment via une baisse des charges de personnel et des frais de gestion courante. Une économie est visée par des ajustements stratégiques, incluant la limitation du recours aux prestataires extérieurs et la réduction des heures supplémentaires.

Sur le plan fiscal, l’introduction d’une écotaxe, de l’optimisation du recouvrement (taxe foncière) et l’augmentation de la taxe sur les ordures ménagères devraient renforcer les recettes.

Toutefois, les critiques de l’opposition n’ont pas manqué. De nombreuses incohérences ont été pointées, notamment sur les charges de personnel, les assurances et la gestion des bourses étudiantes, réduites de moitié. Pour ce dernier point, la 3e VP Dominique Louisy a plaidé un budget surévalué en 2024.

Malgré ces divergences, le budget primitif 2025 a été adopté par 15 voix pour, 4 contre et 3 abstentions. Il a été réparti entre 172.367.021€ pour le fonctionnement et 107.762.794€ pour l’investissement. Le président Mussington a conclu en appelant à une mobilisation collective pour assurer la bonne exécution de ce budget et garantir la réalisation des projets structurants prévus pour 2025. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter