ÉCONOMIE / Banque des Territoires : 3,2 M€ pour le développement du port de Galisbay

Le port de Galisbay franchit une nouvelle étape vers sa modernisation avec la signature d’un prêt de 3,2 millions d’euros accordé par la Banque des Territoires. Ce financement, officialisé hier, permettra d’engager d’importants travaux pour améliorer l’infrastructure portuaire et renforcer la compétitivité de l’Établissement Portuaire de Saint-Martin (EPSM).

Ce prêt couvre deux projets majeurs : la réhabilitation du hangar de stockage, endommagé par l’ouragan Irma, et la réfection de la plateforme logistique.

Ces travaux visent à améliorer l’organisation du stockage des marchandises, renforcer la sécurité et réduire l’impact environnemental du port.

La rénovation et l’extension du hangar, qui débuteront en mars prochain pour une durée d’un an, intégreront des panneaux photovoltaïques et un système de récupération des eaux de pluie, afin d’optimiser l’efficacité énergétique du site. La réfection du terre-plein de 15.250m² optimisera quant à lui l’espace et la gestion des eaux.

« Ce financement nous permet d’agir ensemble pour des territoires plus verts et solidaires », a déclaré Loïc Rolland, directeur régional Antilles-Guyane de la Banque des Territoires.

Il a également insisté sur l’importance de ce projet, qui répond aux priorités de transition écologique, de cohésion territoriale et de souveraineté économique.

De son côté, Albéric Ellis, directeur de l’EPSM, a salué cette avancée capitale pour le port : « Ce prêt va nous permettre d’améliorer l’organisation et la sécurité de la zone portuaire, tout en facilitant la circulation des marchandises ». Ce prêt de 3,2M€ court sur une durée de 25 ans, au taux du livret A, soit 2,4%. _Vx

À propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est une branche de la Caisse des Dépôts dédiée au financement des projets locaux. Elle soutient les collectivités, entreprises et acteurs publics à travers des prêts, investissements et conseils, avec un fort engagement pour la transition écologique et la cohésion sociale. Son action s’étend à tous les territoires, y compris l’outre-mer.

