Ecole Ghislaine Rogers : près de 20% de jours de classe perdus par les élèves depuis la rentrée 2023

La rectrice de la région académique de la Guadeloupe a tenu à s’exprimer via un communiqué de presse sur la situation à l’école Ghislaine Rogers de Grand-Case.

« Permettre à chaque élève de suivre une scolarité normale, sans ruptures est une nécessité pour favoriser l’égalité des chances. Aussi, le nombre de jours de présence en classe est essentiel pour acquérir les apprentissages fondamentaux et pour inscrire l’élève dans un travail régulier et continu. Le baromètre académique des jours de classe mis en place depuis 2021 dans le premier degré permet d’objectiver le nombre de jours effectifs de classe.

Le constat est que, depuis la rentrée 2023, les élèves de l’école Ghislaine Rogers ont perdu près de 20% des jours de classe notamment en raison des mouvements actuels. Ces situations sont fortement préjudiciables aux élèves et au territoire. La Rectrice remercie très sincèrement les enseignants qui ont mis en place la continuité pédagogique depuis le lundi 22 avril 2024 au bénéfice des moyennes et grandes sections et les parents que cela mobilise de manière importante à ce niveau de classe alors que les enfants ne sont pas encore autonomes dans leurs apprentissages et avec parfois le barrage de la langue.

La Rectrice d’académie appelle à préserver chaque jour de classe pour favoriser l’égalité des chances particulièrement des enfants les plus fragiles et pour rassurer les parents et leur permettre d’exercer sereinement leurs activités professionnelles et personnelles. L’éducation doit rester au cœur des préoccupations de tous ».

