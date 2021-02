ECOLE – CENTRE DE FORMATION : L’Académie Des Métiers prépare sa rentrée

Ce tout nouveau centre de formation professionnel et d’apprentissage ouvrira ses portes en septembre de cette année. Au programme des métiers proposés : l’esthétique, la coiffure, la vente, le commerce, le tourisme et l’immobilier.

L’école propose aux élèves en sortie de troisième des formations qui iront du CAP, BAC PRO, BTS au BACHELOR. Celle-ci possède d’ailleurs le statut de CFA qui l’habilite à proposer des formations en apprentissage, ainsi qu’un ensemble de certifications professionnelles reconnues par l’État. Les diplômes proposés ciblent des métiers de l’esthétique, la coiffure, la vente, le commerce, le tourisme, l’immobilier et NRDC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client). Gladys Repetto, directrice et fondatrice de l’Académie des Métiers, fut à la tête de la direction de trois écoles dans le sud de la France spécialisées dans le domaine. Attachée à Saint-Martin, elle avait à cœur de venir se réinstaller sur l’île dans l’optique d’offrir à la jeunesse saint-martinoise la possibilité de se former complètement sans devoir quitter le territoire. L’Académie des Métiers a la capacité d’accueillir 120 élèves dans les trois vastes cubes à l’étage de l’Aventura Mall. Le 1er cube est déjà opérationnel avec 2 salles de classe et une salle de conférence. Ce centre de formation privé est également accessible aux adultes, désireux de se reformer professionnellement. Les frais de scolarité tournent autour de 4000€ par an avec des possibilités de facilité de paiement. Gladys Repetto et Nadia Ruhomutally, son assistante de direction / marketing, travaillent également à l’intégration des élèves boursiers et à une bourse au mérite.

Pour les élèves, les parents et même les professeurs, les journées Portes Ouvertes auront lieu les samedis 20 février, 6, 10 et 27 mars, 10 et 24 avril. Uniquement sur RDV afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur actuellement. En cas d’inscription dans le cadre d’une de ces journées, les frais (à hauteur de 150€) seront offerts.

Pour accéder au catalogue complet des formations, scannez le QR code ou visitez le site de l’Académie. _Vx

www.academiedesmetiers.com



academie.sxm@gmail.com



Tel : 0590 77 85 98

Aventura Mall, N°18, 1er étage (en haut de la boulangerie l’Express Bacchus) à Hope Estate