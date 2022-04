Echecs : Un tournoi par équipes organisé le 1er mai au Centr’Hôtel

Le dimanche 1er mai se déroulera un tournoi d’un format inhabituel par équipes de 2 joueurs. Oui, les Echecs peuvent aussi être un sport collectif et être très ludiques, les rebondissements étant plus nombreux qu’avec les parties individuelles.

Un joueur expérimenté est associé à un débutant : ils auront les couleurs opposées. Quand l’un d’eux prend une pièce à son adversaire de même niveau, il la donnera à son équipier qui aura le choix entre jouer un coup ou placer la pièce obtenue sur l’échiquier (avec quelques restrictions qui seront expliquées sur place).

Le rendez-vous est fixé au Centr’Hôtel de Marigot à 14 heures.

Sept rondes de 2×10 minutes sont prévues lors du tournoi.

Les inscriptions sont à confirmer au plus vite auprès de l’arbitre. Tél : 06.90.55.12.14.

