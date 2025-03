ÉCHECS / Championnat de Blitz : Qui détrônera Yashwant Vaswani ?

Avis aux passionnés d’échecs ! Le dimanche 23 mars, l’hôtel Hommage à la Baie Nettlé accueillera le Championnat de Saint-Martin de blitz, une compétition ouverte à tous, de 6 à 80 ans, qu’ils soient résidents ou visiteurs.

Dès 14h, les participants s’affronteront lors de 7 rondes de 2×10 minutes dans une ambiance stratégique et conviviale. Le champion en titre, Yashwant Vaswani, remet son titre en jeu et devra faire face à une concurrence redoutable, notamment le Néerlandais Norbert Jansen et seize autres joueurs déjà inscrits. L’événement est rendu possible grâce au soutien de nombreux sponsors : Napa Auto Parts, Super U, Top1toys, Malongo, McDonald’s, My Pilates, Chez Fernand, Thiriet et la Boutique du Tabac.

Inscription obligatoire avant le 21 mars au 06.90.55.12.14. _Vx

