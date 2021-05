Echecs : Avalon Washington remporte une nouvelle fois le championnat de Saint-Martin !

Le championnat de St-Martin a eu lieu le mois dernier à l’hôtel La Samanna, point culminant de la saison en partie française. Avec 24 joueurs, en provenance des quatre coins de l’île et 2 venus de St-Barth, le record de participation à un tournoi d’Echecs a été battu.

Avant de disputer leurs 8 rondes de 2×10 minutes, les joueurs ont respecté une minute de silence en hommage à l’un des leurs, Roger Renaud, multiple champion de St-Martin, récemment décédé à 84 ans.

Avalon Washington était le grand favori pour défendre son titre. Avec 8 victoires en autant de parties, on pourrait croire qu’il a une fois de plus effectué un parcours de santé. Mais tel n’a pas été le cas, car deux joueurs lui ont particulièrement tenu la dragée haute, manquant de peu de le faire vaciller de son piédestal.

Coté féminin, la partie décisive a eu lieu à la 4° ronde entre Pénélope Alric et Zoitza Périfan. Cette dernière s’est imposée avec les noirs suite à une joute passionnée. Seul jeune, hélas, Ivan Bourseau n’a pas démérité, il finit honorablement avec 3 victoires et une nulle face à des adultes impressionnés par son audace.

Après 4 heures de combat, de nombreux prix ont été distribués à tous , offerts par l’hôtel Le Barthélemy, Dauphin Telecom, Sxm Copieur, Au Temps des Fleurs, La Boutique du Tabac, Love Shop, Chez Fernand, les boutiques de Marigot, Billabong, Max Mara, Timeless Spirits, Beach Party, La Maison, Café Olé, Goldfinger, les boutiques de Howell Center, Home Saga, King Jouet, et les restaurants Be Kool, Enjoy et MC Donald’s. Pour des renseignements : 06 90 55 12 14.

Classement :

1 WASHINGTON Avalon : Philpsburg : 8

2 VASWANI Yashwant : Cupecoy : 7

3 DESTIN Miguel : Mont Vernon : 6

4 RICHINSIN Jules : Quartier d’Orléans : 5,34

5 BERDIER Sylvain : Marigot : 5,33