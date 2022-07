E-SPORT : Rendez-vous le 16 juillet prochain pour le « SXM ESPORT FEST 2022 » à la Halle des Sports de Marigot !

Le comité d’organisation du SXM ESPORT FESTIVAL 2022 dévoile le programme du premier festival du jeu vidéo et du numérique de Saint-Martin, qui se tiendra le 16 juillet prochain à la Halle des Sports de Marigot.

Pour cette 1ère édition, les enfants, les jeunes et leurs familles pourront s’immerger gratuitement dans l’univers des jeux vidéo, participer à des ateliers et découvrir les débouchés de ce secteur qui représente plus qu’un loisir.

Le Festival propose aux visiteurs de jouer aux plus grands hits du moment sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Par ailleurs, de nombreux tournois seront organisés, notamment sur les Hits Just Dance 2022, Call of Duty, NBA 2K, TEKKEN 7, FIFA 22 ou encore Gran Turismo 7.

Des ateliers numériques et interactifs sont accessibles gratuitement : du codage au modelage 3D, en passant par la robotique, l’impression numérique, mais aussi la réalité virtuelle et augmentée ou encore le pilotage de drones.

Pour l’occasion, plusieurs pro-gamers internationaux seront présents afin d’échanger avec le public. Les fondateurs de FUSION JEUNESSE seront aussi présents et parleront des débouchés professionnels.

L’E-Sport dans la Caraïbe et les jeux Panaméricains de 2023 où l’E-Sport sera une discipline officielle sera présentée par les dirigeants de la confédération E-sport de la Caraïbe et de l’Amérique centrale.

Lors de cette première édition, parents, enfants, famille et amis pourront échanger autour de l’utilisation du jeu vidéo comme support pédagogique à travers de nombreux ateliers, conférences et stands. Des coachs, psychologues, opticiens et réflexologues évoqueront les dangers, mais aussi les bienfaits des jeux vidéo.

La présentation étant faite, rendez-vous désormais le 16 juillet prochain pour le Tournoi International au cours duquel vous aurez la chance d’affronter les meilleurs joueurs locaux contre le « gratin » du E-Sport de la partie hollandaise, de Saint-Barth et d’Anguilla.

Des animations non-stop prévues toute la journée de 9h à 18h

À retenir :

– Des jeux : rétrogaming, jeux libres, exhibitions, simulateurs, tournois

– Lieux d’échange avec des professionnels : écoles, joueurs professionnels, ateliers et animations

– Présentations des passerelles : imprimantes 3D, robotique, codage

– Démonstrations de Futsal, de Capoeira, de Boxe, défilés de Cosplay, Zumba,

– Des conférences : prévention, pro-gaming, sport & santé

– Présence des délégations E-sportives de la Caraïbe

– Tournoi E-sport de joueurs professionnels

La manifestation s’intègre dans le programme de remobilisation des décrocheurs scolaires d’ANIS et de Fusion Jeunesse, journée culturelle, formative et de démonstration du savoir-faire des jeunes.

