Du personnel des services de l’immigration et des douanes mis en quarantaine

Le ministère de la justice a confirmé mercredi qu’un agent de l’immigration et un agent des douanes ont été testés positifs au coronavirus.

La ministre de la Justice, Anna Richardson, a déclaré qu’elle avait été informée par le Service de l’immigration et de la protection des frontières (IBPS) vendredi 7 août qu’un agent de l’immigration avait été testé positif au coronavirus.

«Selon elle, les fonctionnaires de l’immigration ont contacté les services de prévention collective (CPS) du ministère de la santé et leur ont fourni une liste de personnes qui auraient pu être en contact avec l’agent. Sur la base de la recherche des contacts du CPS, quatre autres agents de l’immigration ont été mis en quarantaine.

Le bureau de l’immigration a été désinfecté pendant le week-end et le ministère de la justice a décidé de fermer le bureau jusqu’à nouvel ordre. «C’est une mesure de précaution qui est dans l’intérêt de la protection du personnel et du public. Il n’y aura pas de conséquences sur les demandes de résidence», a déclaré M. Richardson.

Le week-end dernier, M. Richardson a également été informée d’un cas COVID similaire au sein du service des douanes et le même protocole a été appliqué par le CPS et la direction. Un nombre non connu de membres du personnel des douanes a été placé en quarantaine après que le CPS ait procédé à la recherche des contacts. Les opérations régulières des douanes vont se poursuivre. Toutefois, le nombre d’agents des douanes disponibles est inférieur à la normale. « Nos frontières resteront protégées », a déclaré le département des douanes mercredi soir.