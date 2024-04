Droit des femmes : l’association Business and Professional Women Concordia SXM présente aux Nations Unies

Le CSW68 (Commission de la condition de la femme), principale instance de l’ONU, a touché à sa fin le 22 mars dernier, sous le thème prioritaire « Accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et filles en luttant contre la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre ».

Depuis 1946, chaque année, la Commission de la condition de la femme, se tient pendant 10 jours au mois de mars, à New York, au siège principal de l’ONU et offre l’occasion d’examiner les progrès accomplis en termes de promotion de l’égalité des sexes, de cerner les difficultés, d’établir des normes mondiales et de définir des politiques visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le monde.

Plus de 10 000 représentants des états membres, les organisations des sociétés civiles, les experts, les militants et les gouvernements se réunissent dans le même objectif.

A la fin de la session, la Commission adopte des conclusions concertées, guidant ainsi l’action des États membres de l’ONU pour les années à venir.

La CSW joue en effet un rôle déterminant dans la promotion des droits des femmes, en documentant la réalité de leur vie à travers le monde et en façonnant les normes mondiales sur l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

En amont de CSW, La Fédération internationale des femmes d’affaires et professionnelles (BPW) tient tous les ans le Sommet des Leaders, une plateforme de formation au leadership de la fédération. A cette occasion, nos représentantes de Saint-Martin, la présidente de l’association Business and Professional Women Concordia SXM, Catherine Magdeleine et la Vice-Présidente des relations publiques, Luciana Gomes Yamamoto ont eu l’occasion d’entreprendre par le réseautage et la coopération à l’échelle mondiale, plaider pour l’élimination de toute discrimination à l’égard des femmes, encourager et travailler ensemble sur des projets présentés par les autres filiales de la fédération qui est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays.

