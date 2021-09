DOSSIER / Pourquoi voyons-nous toujours la même face de la Lune ? Coïncidence ou explication scientifique ?

Comme vous l’avez peut-être remarqué, la Lune garde toujours la même face orientée vers la Terre.

Son taux de rotation est en effet synchronisé avec son taux de révolution autour de la Terre ( le temps nécessaire pour effectuer une orbite ).

En d’autres termes, la Lune tourne exactement une fois sur elle-même chaque fois qu’elle fait un tour de la Terre.

De la même façon que la masse de la Lune génère les marées dans les océans de la Terre (l’attraction gravitationnelle de la Lune déforme les océans dans sa direction), la force gravitationnelle de la Terre sur la Lune a déformé cette dernière depuis 5 milliards d’années en une forme légèrement allongée, (comme un œuf ou un ballon de rugby en exagérant). Les forces gravitationnelles de la Terre exercent un couple qui fait s’orienter la pointe du ballon de rugby vers elle.

Il est très peu probable que la Lune se soit synchronisée par hasard, ce serait en effet une «coïncidence» surprenante. On pense que l’état de rotation synchrone de la Lune est apparu il y a des milliards d’années, lorsque la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, et que les forces de marée étaient donc beaucoup plus fortes qu’actuellement.

La gravité de la Terre a maintenu cet état de rotation même si d’autres interactions gravitationnelles ont provoqué le déplacement de la Lune vers l’extérieur jusqu’à son rayon orbital actuel.

La Lune continue de s’éloigner de la Terre de 3,78 cm par an.