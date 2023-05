Dossier de candidature à l’obtention d’une AOT dans l’un des 5 Lolos de Grand-Case : date limite le 30 juin !

La Collectivité souhaite régulariser l’occupation des 5 restaurants du Mini-Marché de Grand-Case. Toute personne intéressée est invitée à déposer un dossier de candidature à l’obtention d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (demande d’AOT), avant le 30 juin 2023.

Il est demandé à toutes les personnes intéressées par l’occupation d’un espace dans l’un des cinq « lolos » de Grand Case, à constituer un dossier de candidature pour l’obtention d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT).

Le formulaire téléchargeable est disponible sur le site de la Collectivité www.com-saint-martin.fr

Les demandeurs doivent également rédiger une note descriptive de l’activité qui priorisera les plats locaux et/ou caribéens, et comprendra la présentation du projet et de l’étude de marché ; l’équipe, le style de menu proposé, l’originalité du concept et son intérêt auprès des consommateurs ; les formations reçues en matière d’hygiène et de cuisine ; l’expérience acquise dans le domaine de la cuisine et la gestion de structures alimentaires (restaurants en particulier).

Enfin, le dossier doit être accompagné par une copie de la pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Vous pouvez adresser votre demande :

Par courriel à : Hodge-Piper Patricia : Patricia.hodge-piper@com-saint-martin.fr ou Carvigant Hubert Hubert.carvigant@com-saint-martin.fr

Sous enveloppe : La Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Cité administrative, rue Jean-Jacques Fayel Concordia

