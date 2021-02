Document Stratégique de Bassin Antilles : comment donner son avis ?

L’unité territoriale de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy de la direction de la mer de la Guadeloupe a lancé une consultation du public sur le Document Stratégique de Bassin Antilles (DSB).

Le Document Stratégique de Bassin Antilles (DSB) est le cadre de référence et l’outil de mise en œuvre des politiques publiques concernant la mer et le littoral. Ce document est une déclinaison locale de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, adapté à l’échelle des Antilles regroupant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il est le fruit d’un travail concerté entre les différents acteurs du monde maritime (État, Collectivités et établissements publics, socioprofessionnels, associations de protection de l’environnement et des usagers de la mer et du littoral, experts…), présents au sein du Conseil Maritime Ultramarin du Bassin Antilles (CMUBA), sous présidence des préfets de Guadeloupe et de Martinique, et sous vice-présidence du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L’objectif du DSB est de garantir le bon état écologique du milieu marin tout en valorisant le littoral et les activités socio-économiques qui en dépendent. Pour une compréhension plus aisée, le DSB est présenté sous la forme de 10 fiches thématiques (pêche, nautisme, activités portuaires, formation maritime, coopération, ressources naturelles…).

Les documents concernant le DSB sont à disposition du public jusqu’au 24 février 2021 sur les sites internet de la Direction de la Mer de la Martinique et de la Guadeloupe.

Vous pouvez présenter vos observations et vos propositions par voie électronique à l’adresse suivante : secretariat-cmuba@developpement-durable.gouv.fr

À l’issue de la phase de consultation du public, un compte-rendu des observations et propositions faites par le public sera édité.