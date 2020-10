Dix nouveaux projets financés par la Fondation de France avec les dons collectés après Irma

La Fondation de France est l’un des organismes qui a collecté la plus grande partie des dons des Français au lendemain du passage d’Irma via l’opération Solidarité Antilles. De manière régulière, elle actualise le bilan de ses actions qu’elle a financées grâce aux dons. Voici la situation trois ans plus tard.

Montants collecté et utilisé

Le montant collecté (actualisé) s’élève à 15 221 350 euros dont 82 % auprès du grand public/ fonds privés (12,49 M€) et 17 % auprès des collectivités territoriales (2,56 M€) ; le 1 % restant étant issu d’autres produits financiers.

Deux ans après le cyclone, 11,52 millions d’euros avaient été utilisés, en 2019, 12,84 millions et au 30 juin de cette année, 13,83 millions l’étaient. Il reste quelque 1,4 million d’euros à dépenser. 92 % des dons utilisés ont permis de financer des missions sociales dont des projets d’opérateurs et associations à hauteur de 10,85 millions. 1,84 million a été consacré à la mise en œuvre et le suivi des actions. Le traitement des dons a coûté 1,13 million, soit 8 % de la somme utilisée.

Les 15,22 millions d’euros ont financé des actions à Saint-Martin en grande partie mais aussi à Saint-Barthélemy, à la Dominique, Cuba, en Haïti, en métropole ou dans les Antilles en général. Environ 80 % des missions sociales subventionnées l’ont été à Saint-Martin.

