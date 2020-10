Dix nouveaux projets financés par la Fondation de France avec les dons collectés après Irma (suite)

Aide aux sinistrés : 1997250 euros (+3,2 % en un an) pour 21 projets

Au cours de l’année écoulée, deux nouveaux projets venant en aide aux sinistrés ont été financés pour un montant total de 61 500 euros. L’association locale d’aide aux victimes Trait d’Union a reçu 41500 euros pour augmenter ses capacités de prise de charge psychologique des sinistrés d’Irma et Sem ta Route 20000 euros pour le développement de crèche alternative (Babydou).

Au total 21 projets d’aide aux sinistrés ont été financés dont 16 à Saint-Martin pour un montant de 1,48 million d’euros. France Victimes, Trait d’Union et la Croix Rouge sont les trois principales structures qui ont été le plus aidées : France Victime a perçu 726300 euros pour avoir organisé l’accueil et l’accompagnement des évacués, distribué des aides aux sinistrés et aux foyers les plus en difficulté (environ 350 foyers ont reçu chacun 1500 euros). La Croix rouge a reçu 300000 euros pour son programme Ecureuil d’aide alimentaire et matérielle.

100000 euros ont été octroyés à l’association Tournesol pour la création d’un pôle handicap, 108 000 euros à l’agence régionale de santé pour la mise en place d’un plan post crise santé de prise en charge du psychotraumatisme dans les îles du Nord, 122500 euros au Secours populaire français pour son projet Copain du Monde dans la Caraïbe. (à suivre dans notre prochaine édition – soualigapost.com)