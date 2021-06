Disparition d’une adolescente

Le jeudi 11 juin 2021, un rapport de “personne disparue” a été déposé au poste de police de Philipsburg par la mère de Nallelin Nayrovi Lorenzo-Mercedes, née en République dominicaine, le 10 septembre 2003.

Nallelin a été vu pour la dernière fois par sa mère le 8 mai 2021, avant leur départ pour la République Dominicaine. Nallelin avait refusé de voyager avec sa mère en République dominicaine et n’est depuis pas retourné chez elle, ni contacté sa mère ou tout autre membre de sa famille.

Nallelin mesure environ 1,80 m, est de corpulence normale, a le teint brun foncé, les yeux marron et les cheveux noirs et a 17 ans ; elle a également un piercing dans le nez. On ignore ce que portait l’adolescente lorsqu’elle a quitté la résidence familiale le 8 mai 2021.

Le département de police sollicite l’aide de la communauté pour retrouver Nallelin Nayrovi Lorenzo-Mercedes. Si vous avez des informations sur l’endroit où se trouve cette personne, veuillez contacter la police : 54-22222 ou le numéro d’urgence 911.

Si vous êtes Nallelin et que vous lisez ces lignes, contactez votre mère pour lui dire que tout va bien pour vous.