Disparition : Diego Maradona, légende du football argentin, s’en est allé

« El Pibe de Oro » s’est éteint hier à l’âge de 60 ans, provoquant une onde de choc en Argentine, où il est une figure quasi divine.

Pour beaucoup, il était le plus grand footballeur de tous les temps. Diego Armando Maradona est mort ce mercredi 25 novembre d’un arrêt cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires.

Aussi magnifique et fantasque que sombre et imprévisible, le numéro 10 légendaire, vainqueur de la Coupe du Monde en 1986 au Mexique, restera comme un génie du ballon rond. De Boca Junior à Barcelone, et de Naples à Séville, « El Pibe de Oro » (le gamin en or) avait fait chavirer de nombreux stades du monde par ses dribbles, ses buts et ses coups francs légendaires.

La star planétaire avait aussi marqué les esprits avec l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 1986, inscrivant le « But du siècle » et la « Main de dieu ». Tout le monde s’en souvient encore, surtout les Anglais ! _AF