Diplôme : 13 stagiaires en formation avec le CREPS au GRETA de Saint-Martin

La Collectivité de Saint-Martin et le Fonds Social Européen (FSE) financent actuellement une formation intitulée « Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – Développement de projets, territoires et réseaux DEJEPS-DPTR ». Cette formation est dispensée par le CREPS de la Guadeloupe, en partenariat avec le GRETA de Saint-Martin qui accueille les stagiaires.

Les élus territoriaux, Martine Beldor, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage, et Alain Gros-Desormeaux, conseiller territorial, ont eu l’occasion de rencontrer les 13 stagiaires et leur instructeur, afin d’encourager cette initiative.

Martine Beldor tient à saluer la Responsable formation du CREPS, pour la mise en œuvre de cette formation très interactive à l’égard des stagiaires.

La rencontre entre les élus et les stagiaires s’est déroulée dans la salle des délibérations de l’hôtel de la Collectivité, le mercredi 7 décembre dernier. Certains stagiaires découvraient l’institution territoriale pour la première fois.

Paul Dollin, DGA au sein de la collectivité, a effectué une présentation de l’institution et son fonctionnement. Il était assisté par Jessy Thenard, chargée de mission, nouvellement recrutée au sein de la Collectivité.

La Collectivité de Saint-Martin souhaite aux stagiaires de réussir leur diplôme et de concrétiser leur projet professionnel.

