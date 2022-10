DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Premières Assises de l’économie Bleue de Saint-Martin organisées le 7 novembre prochain

La Collectivité de Saint-Martin et sa délégation au développement économique, présidée par le 1er vice-président Alain Richardson, organisent les Premières Assises de l’économie Bleue de Saint-Martin, le lundi 7 novembre 2022, à l’hôtel Grand Case Beach Club.

Il s’agit par cette initiative de réunir les acteurs de l’économie bleue autour de tables rondes thématiques, ayant pour objectif la co-construction de la stratégie de l’économie bleue de Saint-Martin.

Cette stratégie vise à valoriser les métiers de la mer et à développer un large éventail de secteurs interdépendants, établis et émergents, en faveur de l’emploi local. Alors que notre secteur économique et touristique se relève progressivement des crises que nous avons traversées, l’autorité territoriale s’inscrit dans une démarche de co-construction visant à renforcer et diversifier durablement l’économie saint-martinoise. Les premières Assises de l’économie Bleue de Saint-Martin seront donc organisées le lundi 7 novembre 2022 afin de travailler à la construction de cette stratégie.

Pour piloter cette réalisation, la direction du développement de l’économie verte et bleue est accompagnée par le cabinet-conseil BRL Ingénierie. Les techniciens Elie Touzé, directeur, et Stéphane Petit, chargé de mission, seront les référents administratifs du projet. Le Cabinet BRL Ingénierie a effectué un premier déplacement sur le territoire pour un premier contact avec les socioprofessionnels et les acteurs économiques locaux.

Les Assises de l’économie bleue doivent donner naissance à une stratégie opérationnelle et in fine de sécuriser les emplois existants dans ce secteur d’activité tout en faisant émerger de nouvelles sources d’emploi en faveur des Saint-Martinois, en particulier de la jeunesse, et en préservant la biodiversité des écosystèmes marins et côtiers.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Afin de pouvoir participer aux ateliers, votre inscription préalable par email est obligatoire, avant le 22 octobre à l’adresse suivante : Anne-Laure.Bancel@brl.fr

Le programme des ateliers thématiques vous sera adressé dès votre inscription

