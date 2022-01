DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : La Collectivité lance un appel à projets sur la création d’un hôtel école

La Collectivité de Saint-Martin, appuyée par l’Etat et l’ensemble des acteurs touristiques et de la formation professionnelle, lance un appel à projets visant à doter le territoire d’une structure de formation sur les métiers de l’hôtellerie haut de gamme. Le projet vise un service de grande qualité et les critères internationaux qui l’accompagnent. Il s’inscrit dans le cadre de la montée en gamme de la destination portée par la Collectivité de Saint-Martin.

Ce projet s’appuie sur une structure hôtelière couplée à une école de formation. L’hôtel met à disposition un plateau technique grandeur nature tandis que l’école aura en charge le développement des compétences des futurs agents et cadres de l’hôtellerie.

L’objectif principal de l’Hôtel-Ecole est d’enrichir le territoire d’un outil de formation performant, haut de gamme, qui rayonne sur l’ensemble de la Caraïbe avec des ouvertures sur l’Amérique du nord, et de doter les futurs professionnels de compétences pointues dans ce domaine afin de favoriser leur insertion dans le monde du travail.

Les enjeux de l’Appel à projets sont :

• Doter le territoire d’un espace regroupant : des salles de classe pour les apprentissages théoriques (pouvant accueillir jusqu’à 60 élèves, tous niveaux confondus) et un plateau technique professionnel et de qualité pour un développement des compétences vers le haut de gamme.

• Former pédagogiquement et pratiquement dans un espace unique, à tous les métiers de l’hôtellerie et/ou de la restauration ;

• Développer des formations haut gamme.

Les formations seront dispensées par une école de renom (publique ou privée) dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. La structure accueillante, l’hôtel porteur principal du projet, proposera une ou plusieurs solutions de partenariat avec une/des école(s) de son choix.

L’Hôtel-Ecole se positionne en complémentarité de l’enseignement dispensé par l’Education nationale et les actions des Centres de formation installés sur le territoire.

La Collectivité soutiendra chaque année la scolarité de 20 élèves recrutés sur dossier en leur proposant des bourses finançant l’essentiel de leurs frais de scolarité.

Vous trouverez l’ensemble des informations relatives à cet Appel à Projets et le dossier de candidature sur le site Internet de la Collectivité www.com-saint-martin.fr – Rubrique « Appel à Projets ».

Les candidats doivent remetttre leur offre, selon les modalités requises, au plus tard le samedi 2 juillet 2022.