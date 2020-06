Développement de la pêche à Saint-Martin : Un projet articulé autour de cinq actions majeures

« Nous avons voté une délibération actant la candidature de la collectivité de Saint-Martin à l’appel à projet européen pour le développement local de la pêche et de l’aquaculture, dans le cadre du programme opérationnel du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP », a annoncé le président de la COM lors du point presse qui s’est tenu jeudi par Facebook live.

L’enveloppe totale consacrée à ce projet est d’un montant de 417800 € cofinancés à 50% par le FEAMP, 38% par l’Etat et 12% par la Collectivité.

La COM a articulé son projet autour de 5 actions majeures :

1 Le développement et la promotion des produits issus de la pêche et de l’aquaculture locales : les professionnels pourront ainsi expérimenter de nouvelles activités et de nouvelles techniques de production : nous avons annoncé en ce sens la création d’un marché nocturne visant à valoriser toutes ces productions locales, nous travaillons actuellement sur ce projet pour vous le présenter à la rentrée de septembre.

2 Le soutien de l’emploi local et sa diversification pour favoriser l’accès aux métiers de la filière et accompagner la montée en compétences.

3 L’Aide aux entreprises de la filière pêche et aquacole face aux aléas avec la création d’une réserve de fonds.

4 La mise en place d’outils de gouvernance au profit des marins-pêcheurs et de l’aquaculture pour une gestion durable de la ressource ; À ce titre, la collectivité a d’ailleurs budgétisé

153000 € pour la création d’un comité de pêche et l’immatriculation SW des navires sur son budget 2020.

Nous avons également programmé dans notre PPI un budget de 1.5M€ pour la création d’un quai de débarquement de pêche.

5 Stratégie pour la gestion de ces fonds en assurant les coûts de fonctionnement et d’animation.