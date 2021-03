Deux jeunes médecins s’installent à Saint-Martin avec des projets

Ils ont tous les deux suivis leurs études de médecine générale à Nantes mais se sont rencontrés à Saint-Martin où ils ont effectué plusieurs remplacements au cours des deux dernières années. Après avoir constaté un réel besoin localement, les docteurs Florence Freté et Benjamin Mekki, âgés d’une trentaine d’années, ont décidé de s’associer pour ouvrir le 8 mars leur cabinet au sein de la Marigot Medical Clinic*.

«Lors de mes précédents déplacements, j’ai pu observer qu’il n’était pas facile pour les patients de consulter un médecin généraliste les après-midis en raison d’une offre limitée, et qu’ainsi les patients allaient souvent aux urgences ce qui pouvaient augmenter leur affluence. Mes confrères de l’hôpital me l’ont aussi confirmé, beaucoup de leurs actes relevaient de la médecine générale», explique le Dr Benjamin Mekki. Avec sa collègue, il a donc souhaité proposer «une permanence des soins» du matin au soir et capter une partie de cette clientèle qui n’a pas lieu d’aller aux urgences.

Les deux médecins souhaitent aller encore plus loin dans leur offre de services. «Nous avons en effet le projet d’ouvrir une maison médicale de garde», annoncent-ils. «La nuit également, vous n’avez pas d’autre choix, même pour une simple rage de dents, que d’aller aux urgences ce qui peut les engorger. Avec la maison médicale de garde, vous pourrez contacter un médecin et le consulter à la maison médicale», explique le docteur Mekki. visite dans un cabinet.

Le deux associés ont déjà parlé de leur projet à d’autres généralistes, certains ont déjà répondu de manière favorable et souhaitent adhérer. «La maison devrait ouvrir dans les prochains mois et fonctionnera de 19h à minuit», précise le docteur Mekki.

Enfin, les deux jeunes médecins nourrissent un autre projet pour les patients saint-martinois, celui d’ouvrir un centre de téléconsultation avec des spécialistes. Ils travaillent avec l’agence régionale de santé** à la mise en place de ce projet.

*Elle se site rue du capitaine Froston et abrite également un ORL.

**L’ARS n’a pas encore validé le projet.