Destruction du site de Diamond Estate : plusieurs députés de Sint Maarten demandent une réunion d’urgence sur la préservation du patrimoine

Les députés indépendants Solange Ludmila Duncan et Grisha Heyliger-Marten, ainsi que la députée du Parti du Progrès (PFP) Melissa Gumbs ont demandé mercredi dernier une réunion publique urgente sur la question de la protection du patrimoine.

Suite à la démolition dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier des ruines de Diamond Estate à Cole Bay et face à l’indignation des habitants de l’île, les députés ont rapidement demandé une réunion publique pour discuter de cet acte inqualifiable, mais surtout des réglementations qui empêcheraient qu’un tel incident se reproduise à l’avenir.

Le ministre de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports (ECYS) et le ministre du logement public, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’infrastructure (VROMI) ont été invités à se rendre au Parlement pour débattre de la législation et des politiques actuelles en matière de préservation et de gestion du patrimoine, et pour faire le point sur les travaux actuels du Monument Council et du Monument Fund tant attendu.

« Ce qui est extrêmement décevant, c’est que cette année marque le 160ème anniversaire de « l’Emancipation Day ». La reconstitution de la course à la liberté chaque année est devenue une source précieuse de fierté et de lien ancestral pour moi et beaucoup d’autres », souligne Solange Ludmila Duncan, avant de rajouter « Nous sommes également en train de discuter dans tout le Royaume de l’impact de l’esclavage et du colonialisme et de la manière dont nous devons aller de l’avant en tant que peuple et pourtant, sur cette île, nous continuons à laisser notre héritage être détruit au nom du capitalisme et du surdéveloppement ».

Pour Grisha Heyliger-Marten, sa principale préoccupation concerne le fait que le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour préserver les sites du patrimoine.

« Le patrimoine fournit des empreintes de notre passé et montre comment notre société a évolué », précise-t-elle. « Il nous aide à mieux connaître notre histoire, nos traditions et nous permet de développer une conscience de nous-mêmes. C’est essentiel pour comprendre d’où nous venons ».

Grisha Heyliger-Marten a terminé ses propos en reprenant une citation de Marcus Garvey : « Un peuple qui n’a pas connaissance de son histoire passée, de ses origines et de sa culture est comme un arbre sans racines ». _AF

