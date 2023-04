Destination mariage : une niche touristique idéale pour Saint-Martin

L’île dispose de très nombreux atouts pour séduire les voyageurs en quête de romantisme. Localement, l’industrie du mariage témoigne du fort potentiel de ce secteur touristique, aux retombées économiques importantes.

Échanger ses vœux sur une plage paradisiaque bordée d’eaux cristallines est un rêve que caressent de nombreux couples souhaitant faire de ce jour un souvenir inestimable. Et notre île remplit toutes les promesses du cadre idyllique recherché pour un voyage romantique, en témoigne la nombreuse clientèle déjà conquise par l’île aux 37 plages pour un séjour mariage. Une niche très dynamique que l’Office de Tourisme continue à développer au travers de ses actions de représentation et de communication.

Saint-Martin, référence glamour

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de notre destination une référence glamour dans les catalogues de voyages romantiques. Outre le cachet des paysages et la douceur du climat, Saint-Martin foisonne de propositions susceptibles de satisfaire toutes les générations : la réputation de sa gastronomie et ses innombrables restaurants, une vie nocturne très animée, le farniente sur les plages, une multitude d’activités et de lieux à découvrir, un hébergement très diversifié, de nombreuses boutiques et bijouteries, des instituts de beauté et spas, les langues et la monnaie, un système de santé performant… La Friendly Island est aussi volontiers perçue comme une destination bachelor/bachelorette susceptible de créer la magie de la rencontre et pourquoi pas, une union future ! Nombre de professionnels ont acquis ici une solide expérience dans l’organisation de mariages et leur activité constitue une belle carte de visite pour la destination Saint-Martin. Wedding planners, mais aussi fleuristes, traiteurs, photographes, DJ et musiciens, hôteliers, conciergeries… Tous contribuent au dynamisme de cette niche touristique dont l’Office de Tourisme et la Collectivité de Saint-Martin ont à cœur d’encourager le développement. Les démarches des couples ressortissants d’autres pays sont désormais facilitées et les futurs époux souhaitant s’unir à Saint-Martin disposent d’un annuaire de prestataires pour l’organisation de leur mariage. Il est donc essentiel pour notre destination de poursuivre son positionnement sur ce segment haut de gamme, aux retombées économiques importantes pour le territoire. Votre société fait partie du corps de métiers de l’évènementiel et du mariage ? L’Office de Tourisme vous invite à prendre contact via courriel : n.pinthierebrooks@st-martin.org

