Des travaux de citoyenneté pour deux jeunes saint-martinois en réparation d’actes répréhensibles

Dans le cadre d’une mesure de réparation prononcée par un magistrat, deux jeunes saint-martinois confrontés à la justice se sont rendus sur le Front de Mer, le 20 novembre dernier, pour ramasser des polluants et redonner au site naturel toute sa splendeur. Une action menée en partenariat avec l’Association Clean Saint-Martin pour préserver la faune et la flore marine.

Aux côtés des bénévoles, les deux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse se sont montrés actifs et volontaires. Ils ont compris le sens de leur engagement et l’intérêt de donner de leur temps en faveur d’une action collective et citoyenne.