Des informations sur les festivités de Noël et du jour de l’an à Marigot

La Collectivité de Saint-Martin a procédé, ces derniers jours, à la décoration et l’illumination du territoire pour les fêtes.

La société Getelec a posé des nappes lumineuses, rue de la République et à l’angle des rues Kennedy et du Général de Gaulle. Les 4 ronds-points ont été illuminés (motifs 3D sur les giratoires), 3 sapins géants fabriqués sur le territoire ont été installés à l’entrée de Sandy-Ground et de Grand-Case. Celui initialement prévu pour Quartier d’Orléans a été installé sur le Front de Mer de Marigot, une association de quartier ayant proposé d’installer un grand sapin à Quartier d’Orléans.

La Collectivité installe aussi des motifs candélabres dans les rues commerçantes ainsi que 3 traversées de rues lumineuses à l’entrée d’Orléans, Sandy-Ground et Grand-Case.

Demandez le programme !

• Le marché de Noël : vendredi 17 décembre, jeudi 23 décembre et jeudi 30 décembre, parking central en face de l’hôtel de la COM à Marigot (entrée par la rue de la Liberté),

• La parade des enfants de la CTOS à Marigot, le samedi 18 décembre de 15h à 17h :

Le parcours de la parade : La parade partira de l’école Emile Choisy à 15 heures, pour rejoindre le centre-ville via le parcours suivant : rue Mingau, rue de Spring, rue de Hollande, rue de la République et boulevard de France sur le Front de mer.

Un arrêté territorial prévoit la fermeture à la circulation routière lors du passage de la parade pour la sécurité des enfants.

• Le feu d’artifice du Jour de l’an (1er janvier 2022) : plus d’informations disponibles dans les prochains jours sur l’horaire

• Les services de la Collectivité travaillent à l’organisation du Peace Concert sur le Front de mer de Marigot le jour de l’an : plus d’infos à venir prochainement.