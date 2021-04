Des coupures d’eau sectorielles vont débuter à partir du 20 avril

Comme l’indiquait un précédent communiqué de presse visant à prévenir la population, l’EEASM et son délégataire La Saur vont procéder à des coupures d’eau sélectives à partir du 20 avril prochain.

En effet, les travaux de réhabilitation et de modernisation engagés sur l’outil de production (UPEP) et qui permettront d’atteindre à termes une situation de sécurité en termes d’adduction d’eau potable imposent de mettre à l’arrêt successivement les lignes de production. Les volumes produits le temps des travaux vont donc être impactés et ne laissent d’autre option que ces coupures sectorielles.

Les coupures seront réalisées entre 7h et 9h et pourraient durée en moyenne 24h selon un planning maintenant établi, susceptible toutefois d’évoluer en fonction de la réalité de la situation.

Naturellement, les quartiers sur lesquels ont été identifiés des équipements sensibles (hôpital, EPHAD), ainsi que la plupart des établissements scolaires ne feront pas l’objet de coupure pas plus que les secteurs où le réseau vieillissant ne supporterait pas les variations de pressions liées aux remises en eau.

Calendrier des tours d’eau pour la semaine du 19 au 25 avril

• Mardi 20 Avril : Oyster Pond et Baie Nettlé

• Mercredi 21 Avril : Belle Plaine et la résidence Grand Saint-Martin

• Jeudi 22 Avril : Baie Orientale et Jardins d’Orient Baie

• Vendredi 23 Avril : Sandy Ground côté mer

• Samedi 24 Avril : Terres Basses, Agrément et Hameau du Pont

• Dimanche 24 Avril : Terres Basses et Résidence les Navigateurs