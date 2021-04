Des activités culturelles proposées par l’association Cobraced sur le Front de Mer de Marigot

L’association Cobraced sera présente sur le Front de Mer de Marigot tous les samedis de 10h a 12h afin de proposer des activités gratuites aux familles dans le cadre du projet «Culture Pour Tous» financé par la Politique de la Ville.

Depuis un an et demi, l’association Cobraced déploie sur Saint-Martin des Ideas Box, ces médiathèques en kit conçues par Bibliothèques Sans Frontières et le designer Philip Starck. Les Ideas Box accueillent des activités éducatives et ludiques, des ateliers numériques et créatifs et proposent une sélection de livres et de ressources numériques multilingues.

Du 20 mars 2021 au 19 juin 2021, une Ideas Box est déployée par l’association Cobraced tous les samedis matins, de 10h à 12h, à Marigot, en face du marché. Cette Ideas Box est ouverte à tous, notamment aux familles. Des activités gratuites et tout public y sont organisées et les visiteurs pourront notamment avoir accès à :

– Un coin lecture

– Un espace jeux de société

– Un espace numérique en libre accès pour se détendre, s’informer ou s’instruire

– Du matériel créatif

– Un espace vidéo pour regarder des documentaires ou des films pour petits et grands

A propos de Cobraced

L’association est répartie en trois pôles de fonctionnement :

– Le pôle Educatif/Animation

– Le pôle Social

– Le Pôle Bibliothèque pour tous

Chaque pôle répond à un besoin grandissant de l’enfant ou de la famille sur le territoire saint-martinois.

Le pôle éducatif/animation répond au besoin d’accompagnement éducatif et d’aide à la scolarité et met en place des camps d’animation et des camps « Back to school » lors des vacances scolaires.

Le pôle social répond aux besoins multiples et variés des familles qui rencontrent des difficultés sociales et qui se répercutent sur les comportements des parents et des enfants. Il comprend des ateliers à la parentalité et un accompagnement administratif et psychologique.

Le pôle Bibliothèque pour tous répond au besoin d’accéder facilement à l’information, la culture et le multimédia quel que soit le quartier d’habitation.

Des chiffres à retenir…

• 88 jeunes tous les jours en activité périscolaire et d’aide aux devoirs ainsi qu’un suivi familial avec les ateliers d’accompagnement à la parentalité

• 40 familles suivies dans l’accompagnement à la parentalité

• 60 élèves exclus des EPLE pris en charge depuis septembre entre une à deux semaines selon le temps de leur exclusion

• Médiation à la Poste une semaine par mois

• Médiation dans les quartiers tous les jours

• Animation cantine dans les écoles pour la CTOS tous les jours

• 20 enfants chaque mercredi pour les Happy-Wednesday

• Accueil social libre avec une trentaine de prise en charge depuis septembre

• Accueil extra-scolaire une trentaine de jeunes de 6-12 ans pris en charge à chaque vacance scolaire

• Accueil libre une vingtaine de jeunes de 13- 17ans

• 135 utilisateurs par mois pour les médiathèques mobiles dans les quartiers

Contact : Rudolph Renar (coordinateur de projet) : rudolph.renar@cobraced.com

Programme des animations :

Samedi 10 avril de 10h à 12h : Journée mondiale de la Santé (fresque participative)

Samedi 17 avril de 10h à 12h : Journée mondiale de la Terre (1) (Atelier)

Samedi 24 avril de 10h à 12h : Journée mondiale de la Terre (2) – Micro-Trottoir

Samedi 1er mai de 10h à 12h : Fête du Travail (atelier créatif sur les muguets)