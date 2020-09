DERNIERE MINUTE : A partir de ce vendredi 18 septembre, instauration du masque obligatoire dans les zones les plus fréquentées de Saint-Martin !

La situation sanitaire de Saint-Martin reste inquiétante avec au 14 septembre, 117 cas actifs et 21 personnes hospitalisées, dont 18 à l’hôpital Louis Constant Fleming. D’où la décision de la Préfète d’instaurer par arrêté le port du masque obligatoire de 7h à 2h dans les zones fréquentées par un public important (voir ci-dessous) pour une durée d’un mois à partir de ce vendredi 18 septembre. Sont concernées les personnes âgées de plus de 11 ans.

Les niveaux des taux d’incidence (nombre de personnes positives sur 100 000 habitants par semaine) et de positivité (nombre de personnes positives par rapport au nombre de tests réalisés) restent supérieurs aux seuils d’alerte.

Face à ces données, la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a décidé d’instaurer par arrêté le port du masque obligatoire de 7h à 2h dans les zones fréquentées par un public important, en particulier les débits de boissons, les abords des établissements scolaires et des commerces, pour une durée d’un mois à partir du vendredi 18 septembre.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros

Lors du confinement, la Préfecture, Initiative Saint-Martin Active et la Collectivité ont porté le projet de fabrication de masques solidaires par 52 couturières. 24 500 masques ont déjà été distribués au grand public et à l’ensemble des établissements scolaires, administrations, entreprises, commerces et associations. Des stocks restent disponibles.

Afin de garantir la protection de tous, des masques réutilisables peuvent être récupérés par les personnes le souhaitant à l’accueil de la Préfecture à partir du 18 septembre aux horaires d’ouverture au public.

Masque obligatoire

Les lieux concernés : toutes les rues où se trouvent les établissements suivants

• tout type de commerce de vente et de réparation, y compris les marchés ouverts

• les lieux de vente à emporter

• les administrations et banque

• restaurants et bars

• établissements sportifs couverts et de plein air, stade

• pharmacie, cabinets médicaux

et établissements de santé

• établissements de culte

• gare routière et maritime, aéroport

• salles de spectacle

• hôtels, pensions de famille,

• établissements d’éveil et d’enseignement. _AF