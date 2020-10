Déplacements aériens dans les Antilles Françaises : Les précisions importantes de la Préfecture

Le conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre dernier a classé la Guadeloupe en zone d’alerte maximale tandis que les territoires de la Martinique et de Saint-Martin ont été catégorisés comme zones d’alerte.

Afin de protéger chacun de ces territoires de cas importés de Covid-19 et réduire les flux de voyageurs, les préfets de la Guadeloupe et de la Martinique ont décidé de modifier les mesures applicables aux déplacements de personnes par voie aérienne et par voie maritime entre la Martinique, Saint-Martin et la Guadeloupe, à compter du jeudi 1er octobre 2020.

Les déplacements entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin sont interdits sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces nouvelles modalités ne s’appliquent pas aux passagers en transit vers et depuis Paris.

Les voyageurs devront présenter au transporteur maritime ou à la compagnie aérienne, avant embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de déplacement (disponible sur les sites Internet des préfectures de la Guadeloupe et de la Martinique ou cliquant sur le lien suivant pour la Guadeloupe https://bit.ly/33bfbOF; le lien suivant pour la Martinique : https://bit.ly/2HKXSvP ou le lien suivant pour Saint-Martin : http://www.saint-barthsaint-martin.gouv.fr/Actualites/LA-UNE/Actualites/Covid-19-Conditions-d-entree-par-voie-aerienne-et-maritime ) ainsi qu’un ou plusieurs documents justificatifs. Des contrôles seront effectués à l’arrivée.

Le non-respect de ces mesures est passible d’une amende forfaitaire de 135 €, majorée en cas de récidive.

Ces arrêtés sont applicables jusqu’à nouvel ordre et seront revus en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.