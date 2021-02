Départ : Bonne et heureuse retraite, docteur !

Le vendredi 22 janvier dernier, le service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rendu hommage au Docteur Hélène Coutens qui, pour reprendre l’expression consacrée, a fait valoir ses droits à pension.

En effet, Hélène Coutens, médecin de l’Éducation nationale depuis de nombreuses années à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a décidé de prendre sa retraite le 1er mars 2021 et d’entamer une nouvelle étape de vie, ici et ailleurs.

Le vice-recteur a remercié le Docteur Hélène Coutens pour son engagement et son dévouement. Il a insisté sur sa disponibilité, particulièrement dans les situations d’urgence. Enfin, il a rappelé l’importance du rôle et des missions des médecins de l’Éducation nationale, surtout sur nos territoires.

Le docteur Hélène Coutens sera remplacée par un médecin de l’éducation nationale qui prendra ses fonctions mi février de manière à pouvoir assurer un tuilage avec sa consœur qui saura partager avec lui sa longue expérience et ses compétences.

Nous souhaitons de tout cœur une longue et belle retraite au Docteur Hélène Coutens !