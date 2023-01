DÉMOGRAPHIE : Une fille comme premier bébé SXM de l’année 2023

Le service de maternité du Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming n’a pas chômé la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, une petite fille est née dans la matinée, elle devient donc le premier bébé saint-martinois de l’année 2023.

La maman et la pitchoune se portent à merveille. N.SC (initiales de l’enfant) a vu le jour ce dimanche 1er janvier 2023 à 9h56 après une césarienne. Si sa maman de 25 ans, E.SC, aurait préféré accoucher par voie naturelle, elle se réjouit de la naissance de cette magnifique petite fille qui dormait paisiblement à ses côtés. C’est un petit garçon qui fut le dernier né de l’année passée pour un total de 546 naissances comptabilisées en 2022 à l’hôpital de Concordia. Chiffre nettement en baisse depuis quelques années selon l’équipe du service de maternité : 636 nouveau-nés en 2019, 582 bébés en 2020 et un peu moins avec 568 pour l’année 2021. L’explication au ralentissement du rythme de progression des naissances est multiple : « Les temps sont durs » nous confie une sage-femme, le coût de la vie et l’inflation, le départ des jeunes adultes du territoire vers la métropole pour leurs études ou un emploi, etc. Le service de maternité du l’hôpital pouvait compter jusqu’à 800 naissances par an jusqu’à récemment où les chiffres baissent inlassablement. Si le bilan démographique de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) pour l’année 2022 n’est pas encore disponible, celui de 2021 montrait déjà une variation de la courbe des naissances malgré une légère hausse suite à la crise sanitaire du covid du printemps 2020.

Les confinements n’ont donc pas tous eu le même impact sur les naissances neuf mois après : chute d’une ampleur historique pour le premier confinement (-13% de naissances en janvier 2021 par rapport à janvier 2020), hausse pour le deuxième (+4% en août et en septembre 2021 par rapport aux mêmes mois en 2020), baisse par rapport aux naissances d’avant la pandémie pour le troisième (-3% en janvier 2022 par rapport à janvier 2020). 742.052 bébés sont nés en France en 2021. C’est 0,9% de plus qu’en 2020. Pour le mois d’octobre 2022 (dernière donnée disponible par l’INSEE), 60.213 nouveau-nés ont vu le jour pour 67.160 en octobre 2021. Le manque de statistiques pour établir un bilan démographique saint-martinois ne permet malheureusement pas de rentrer dans de tels détails à l’échelle territoriale. Cependant, trois bébés sont nés au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, dont deux filles et un garçon, depuis le 1er janvier de cette nouvelle année. Félicitations aux parents. _Vx

