DEMOGRAPHIE : Saint-Martin a perdu plus de 1 500 habitants en un an

La population de Saint-Martin est de 32 489 personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire ou population municipale au 1er janvier 2022 selon l’Insee. Elle affiche une baisse pour la quatrième année consécutive ; en 2018 et 2019, une croissance avait été observée après Irma. Sinon, globalement la population diminue depuis une dizaine d’années.

Au cours de la précédente décennie, Saint-Martin a perdu 4 335 habitants, soit 11,7 % de sa population. Les deux tiers de la perte d’habitants sont observés en 2020 et 2021 avec respectivement 1 269 et 1 576 habitants en moins. 2021 enregistre la plus forte baisse annuelle depuis 2009. Depuis cette même date, la population n’a jamais été aussi basse avec moins de 32 500 habitants.

En 2021, les hommes représentaient 47 % de la population. Même si Saint-Martin compte plus de femmes, celles-ci sont moins nombreuses qu’en 2016 (-4,8 % contre -3,7 % pour les hommes). La même tendance est observée chez les jeunes de moins de 15 ans : ils représentent aujourd’hui un quart de la population mais ils sont moins nombreux qu’il y a six ans : 8 339 contre 9 837 (- 15,2 %).

L’an passé selon l’Insee, 70 % des habitants étaient de nationalité française contre 68 % en 2016. La population officielle étrangère affiche une baisse de 9,7 % en six ans pour atteindre 10 215 personnes.