Délinquance numérique : La compagnie de gendarmerie de Saint-Martin/St-Barthélemy appelle à la vigilance quant aux risques de cyberattaques

La situation de crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19 s’avère être un terreau favorable pour les cybercriminels cherchant à tirer profit du fonctionnement en mode dégradé du monde numérique et/ou d’une forte activité économique dans certains secteurs.

La gendarmerie de Guadeloupe a tout récemment été saisie de faits de CYBERATTAQUES de type RANÇONGICIELS ayant eu des conséquences très préjudiciables pour les entités ciblées par les malfaiteurs.

Les problématiques rencontrées par les petites et moyennes entreprises pour la sécurité de leurs systèmes d’information sont nombreuses : protection des fichiers clientèle, des données personnelles et du savoir-faire technologique, sécurité des systèmes de production… Or, les TPE/PME sont confrontées, chaque jour, à de nouveaux risques menaçant leur intégrité, leur image et leur compétitivité : vol de données, escroqueries financières, sabotage de sites d’e-commerce.

Au vu de ce constat, les commerçants, chefs d’entreprises, administrations, doivent être sensibilisés et faire acte d’une vigilance accrue quant aux mesures de sécurisation mises en œuvre pour se prémunir de tels actes.

Deux sites institutionnels vous permettent d’obtenir des informations en matière de sécurisation des systèmes informatiques :

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

https://www.ssi.gouv.fr/…/guide-des-bonnes-pratiques…/